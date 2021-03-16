أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 256 مليون و343 ألف دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٤٠]
باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 256 مليون و343 الف دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال شهري يناير – فبراير.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه في الشهر الماضي استوردت أذربيجان بضائع من بلدان رابطة الدول المستقلة بقيمة 339 مليون و121 الف دولار.
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