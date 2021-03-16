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    مقتل اثنين واصابة ثلاثة ونجاة قاصر جراء انفجار لغم في أراضي أغدام المحررة من احتلال أرمينيا

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٠٣]

    أغدام، 16 مارس، أذرتاج

    قالت نيابة أغدام العامة إن 6 مدنيين وقعوا في لغم مضاد للمشاة قرابة الساعة 16.00 من يوم 16 مارس اليوم لدى الاراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

    أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة أن التحقيق الابتدائي كشف عن تأدية الحادث الى مقتل راضي عاكف حسينوف وبايرام عاكف حسينوف واصابة عاكف مختار حسينوف وأنار عاكف حسينوف وبهروز نادر عبدولوف بجروح خطرة ونجاة حسين راضي حسينوف القاصر دون اصابة.

    ويجري موظفو النيابة العامة في أغدام تحقيقا شاملا مع الحادث.

     

     

    AZERTAG.AZ :مقتل اثنين واصابة ثلاثة ونجاة قاصر جراء انفجار لغم في أراضي أغدام المحررة من احتلال أرمينيا
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