الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة شوشا المحررة
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٥١]
شوشا، 16 مارس، أذرتاج
زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا مدينة شوشا 16 مارس.
وسيقدم تقرير موسع من الزيارة 17 مارس.
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