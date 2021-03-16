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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة شوشا المحررة

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٥‎١]

    شوشا، 16 مارس، أذرتاج

    زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا مدينة شوشا 16 مارس.

    وسيقدم تقرير موسع من الزيارة 17 مارس.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة شوشا المحررة
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