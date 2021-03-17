وزير الدفاع يزور الوحدات الموجودة في الأراضي المحررة (فيديو)

باكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

تواصل الأعمال لتحسين الظروف المعيشية في الوحدات المنتشرة في الأراضي المحررة بتعليمات من رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي ان وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف مع قيادة الوزارة تفقد الأعمال المنجزة في الوحدتين المنتشرتين في الأراضي المحررة والمجمعات الجاهزة وتحدث مع العسكريين حول مائدة الشاي.

ويذكر أنه تم في فترة وجيزة تركيب عشرات المجمعات الجاهزة لأغراض مختلفة من أجل توفير سكن مريح وتغذية ومستوى عالٍ من الظروف المعيشية للعاملين في المناطق المحررة. ولا تزال الأنشطة في هذا الاتجاه جارية.

تم تدشين مستودعات جديدة للأغذية وتشغيلها من أجل تعزيز إمداد الأفراد بالأغذية والخضروات الطازجة والمنتجات الزراعية الأخرى في المناطق المحررة بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يتم تسليم المنتجات المخزنة في هذه المستودعات التي يتم تشغيلها لتزويد الأفراد بأغذية طازجة وعالية السعرات الحرارية على مدار العام إلى الوحدات العسكرية الموجودة في اتجاهات مختلفة لتعزيز الإمداد.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1615969280891539656.mp4