وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية يوخاري مولو لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

باكو، 24 مارس / آذار،(أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية يوخاري مولو لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية الواقعة على ضفاف نهر هكري عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 9 نوفمبر من عام 2020.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16165709791007346283.mp4