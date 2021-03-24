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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية إشيقلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

    ٢٤.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:١٠]

    باكو، 24 مارس / آذار، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية إشيقلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 17 أكتوبر من عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16165822166539322025.mp4 

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية إشيقلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
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