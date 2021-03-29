أغدام، 29 مارس، أذرتاج تستمر تدابير وقائية لكشف الذخائر غير المنفجرة في الأراضي المحررة. بحسب المعلومات الواردة للمراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج من المجموعة الإقليمية للمكتب الصحفي بوزارة الداخلية في مدينة برده أنه في سير العملية المشتركة التي قام بها أفراد قسم الشرطة لمقاطعة شوشا والقوات الداخلية وجهاز أمن الدولة عُثرت على 1 مدفع رشاش و5 قاذفات للقنابل، 5 بنادق آلية و 1 قاذفة قنابل يدوية و31 نوعاً مختلفاً من القنابل اليدوية و14 نوعاً مختلفاً من القذائف و18 مخزناً للبندقية آلية و2628 طلقة من عيارات مختلفة. تم العثور على وأسلحة وذخائر أخرى وتسليمها إلى السلطات المختصة.

AZERTAG.AZ : العثور على كمية كبيرة من الأسلحة في شوشا

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