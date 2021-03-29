بدء التطعيم الشامل بلقاح كورونا اليوم في قيرغيزستان

بيشكيك، 29 مارس، أذرتاج

أطلقت قيرغيزستان حملة تطعيم شامل ضد فيروس COVID-19 باستخادم لقاح SinoPharm الصيني.

تفيد أذرتاج بناءً على وزارة الصحة لقيرغيزستان أن التطعيم يجري على أساس طوعي.

يشار إلى أن أول من تم تطعيمه هو وزير الصحة في قيرغيزستان عالم قادر بيشن علييف.

كما يشار إلى أن التطعيم بدأ في مناطق بيشكيك وأوش وتشوي وأنشئت خمسة مراكز لتطعيم في بيشكيك واثنان في كل من ولايتي أوش وتشوي.

وفقًا المعلومات أنه سيتم أولاً تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والطواقم الطبية والتعليمية والإدارية ووكالات إنفاذ القانون وهيئات القوة.

وقال الوزير في المؤتمر الصحفي عقب التطعيم إنه يعتقد أن اللقاح أكثر فاعلية وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية حتى الآن.