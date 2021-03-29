  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    بدء التطعيم الشامل بلقاح كورونا اليوم في قيرغيزستان

    ٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٢١]

    بيشكيك، 29 مارس، أذرتاج

    أطلقت قيرغيزستان حملة تطعيم شامل ضد فيروس COVID-19 باستخادم لقاح SinoPharm الصيني.

    تفيد أذرتاج بناءً على وزارة الصحة لقيرغيزستان أن التطعيم يجري على أساس طوعي.

    يشار إلى أن أول من تم تطعيمه هو وزير الصحة في قيرغيزستان عالم قادر بيشن علييف.

    كما يشار إلى أن التطعيم بدأ في مناطق بيشكيك وأوش وتشوي وأنشئت خمسة مراكز لتطعيم في بيشكيك واثنان في كل من ولايتي أوش وتشوي.

    وفقًا المعلومات أنه سيتم أولاً تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والطواقم الطبية والتعليمية والإدارية ووكالات إنفاذ القانون وهيئات القوة.

    وقال الوزير في المؤتمر الصحفي عقب التطعيم إنه يعتقد أن اللقاح أكثر فاعلية وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية حتى الآن.

    AZERTAG.AZ : بدء التطعيم الشامل بلقاح كورونا اليوم في قيرغيزستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٥‎٢]
    رئيس الوزراء: لن تنظم انتخابات برلمانية مبكرة في جورجيا
    ٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٥‎]
    المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو يبدأ أعمال دورته الـ41 غدا
    ٢٧.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
    جورجيا: أصيب 75 شخصا بشكل متحور من فيروس كورونا
    ٢٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٢٠]
    32 قتيلا و102 جرحى في حادث تصادم قطارين بصعيد مصر
    بدء التطعيم الشامل بلقاح كورونا اليوم في قيرغيزستان