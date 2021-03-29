رئيس الوزراء: لن تنظم انتخابات برلمانية مبكرة في جورجيا

تبيليسي، 29 مارس، أذرتاج

قال ايراكلي قريباشفيلي إن مسألة تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في جورجيا أغلقت ولن تنظم انتخابات برلمانية مبكرة في البلد.

أفادت أذرتاج عن قريباشفيلي رئيس الوزراء الجورجي قوله في حديث له مع صحفيين 29 مارس إن البلد نظمت فيه 31 اكتوبر عام 2020م انتخابات عادلة ونزيهة وحرة وصدقت منظمة الامن والتعاون في أوروبا وسائر المنظمات الدولية والدول المتقدمة على تنظيم تلك الانتخابات تنظيما ديمقراطيا وهنأت حكومة جورجيا بهذه المناسبة فلذلك لا تكون في البلد انتخابات برلمانية مبكرة وقد انتهت المناقشات حول هذه المسألة.

يذكر أن الحزب الحاكم حلم جورجيا جورجيا الديمقراطية فاز بالانتخابات البرلمانية المنظمة قبل 5 أشهر في جورجيا.

عزيزوف مراسل أذرتاج