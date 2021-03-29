باكو، 29 مارس، أذرتاج يعقد المجلس الوطني جلسة عامة تالية له في ثاني نيسان أبريل القادم. أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن جدول اعمال الجلسة العامة ينص على النظر في 13 مسألة.

AZERTAG.AZ : المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية في ثاني ابريل

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