المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية في ثاني ابريل
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٠١]
باكو، 29 مارس، أذرتاج
يعقد المجلس الوطني جلسة عامة تالية له في ثاني نيسان أبريل القادم.
أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن جدول اعمال الجلسة العامة ينص على النظر في 13 مسألة.
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