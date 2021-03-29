وزير الخارجية يلتقي بنظيره التركي على هامش زيارته طاجكستان

دوشنبه، 29 مارس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو على هامش زيارة يقوم بها طاجكستان.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا الاراء حول الاوضاع الراهنة في المنطقة وكذلك الاعمال المنفذة من طرف أذربيجان ضمن عملية اعادة البناء والتأهيل فيما بعد النزاع.

كما بحث الطرفان مسائل مدرجة في جدول أعمال التعاون الثنائي مشيرين بامتنان الى دخول المحضر رقم 1 في التعديلات المدرجة في اتفاقية باكو الموقع عليها للإعفاء عن تأشيرة الدخول المتبادل بين أذربيجان وتركيا حيز التنفيذ ابتداء من اول نيسان ابريل والى أن مواطني كلا البلدين يسعهم بعد ذلك التاريخ أن يستخدموا بطاقات الهوية باعتبارها وثيقة عبور الحدود.

وارتكز اللقاء كذلك على بحث سائر المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.