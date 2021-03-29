  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي بنظيره التركي على هامش زيارته طاجكستان

    ٢٩.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٠١]

    دوشنبه، 29 مارس، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو على هامش زيارة يقوم بها طاجكستان.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا الاراء حول الاوضاع الراهنة في المنطقة وكذلك الاعمال المنفذة من طرف أذربيجان ضمن عملية اعادة البناء والتأهيل فيما بعد النزاع.

    كما بحث الطرفان مسائل مدرجة في جدول أعمال التعاون الثنائي مشيرين بامتنان الى دخول المحضر رقم 1 في التعديلات المدرجة في اتفاقية باكو الموقع عليها للإعفاء عن تأشيرة الدخول المتبادل بين أذربيجان وتركيا حيز التنفيذ ابتداء من اول نيسان ابريل والى أن مواطني كلا البلدين يسعهم بعد ذلك التاريخ أن يستخدموا بطاقات الهوية باعتبارها وثيقة عبور الحدود.

    وارتكز اللقاء كذلك على بحث سائر المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي بنظيره التركي على هامش زيارته طاجكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٣.٢٠٢١ [٢١:١٥‎]
    رئيس طاجيكستان يلتقي وزير الخارجية الاذربيجاني
    ٢٩.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٠١]
    المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية في ثاني ابريل
    ٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٠]
     إقامة الحدث التذكاري في نيدرلند في 31 مارس بمناسبة يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين
    ٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٢]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يزور طاجكستان
    وزير الخارجية يلتقي بنظيره التركي على هامش زيارته طاجكستان