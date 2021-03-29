رئيس طاجيكستان يلتقي وزير الخارجية الاذربيجاني

باكو، 29 مارس / آذار، )أذرتاج(

التقى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن اليوم وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع قضايا التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية بين اذربيجان وطاجيكستان.

استذكر الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن بسرور زياراته لأذربيجان وأكد على طريق تنمية البلاد في السنوات الأخيرة. ودعا الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف للقيام بزيارة رسمية إلى طاجيكستان.

وأشاد الرئيس إمام علي رحمن بمساعدة أذربيجان لطاجيكستان في مكافحة كوفيد -19 مشيرا إلى أن أذربيجان هيأت ظروفا خاصة لعبور البضائع الطاجيكية أثناء الوباء وشكر الجانب الأذربيجاني في هذا الصدد.

بدوره شكر الوزير جيهون بايراموف رئيس طاجيكستان على الاستقبال ونقل تحيات رئيس جمهورية أذربيجان. احاط الوزير الجانب الآخر علما بالوضع الحالي في المنطقة وبما في ذلك الدمار الذي سببته أرمينيا في الأراضي المحررة لأذربيجان والأضرار التي لحقت بالتراث التاريخي والثقافي لأذربيجان وكذلك الأعمال التي قامت بها الحكومة الأذربيجانية في اتجاه إعادة إعمار وترميم هذه الأراضي.