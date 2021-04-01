الأمن الغذائي يمنع استيراد الزنجبيل غير الصالح للاستهلاك الآدمي من إيران
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٦]
باكو، 1 أبريل، أذرتاج
تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.
أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن عينات مأخوذة من منتجات الزنجبيل البالغ حجمه 1000 كغ المستورد من إيران من قبل شركة "فراي غروب" ذات المسؤولية المحدودة أخضعت للفحوص في مختبر الوكالة وتبين انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ومنعت الوكالة توريد الدفعة المذكورة من المنتجات الى البلد.
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