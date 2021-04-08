موكلة حقوق الانسان تلتقي رئيس المحكمة الدستورية التركية

باكو، 8 أبريل (أذرتاج).

التقت موكلة حقوق الانسان الاذربيجانية سبينة علييفا رئيس المحكمة الدستورية التركية زهدو آرسلان.

تحدثت سبينة علييفا في اللقاء عن الاعمال التي اقيمت في فترة نشاط ديوان موكلة حقوق الانسان وعن عملية استلام التماسات ومراجعتها في ديوان موكلة حقوق الانسان. قالت انها تلقت 27500 التماس في العام الماضي.

قالت ان لديوان موكلة حقوق الانسان 4 مراكز اقليمية. كذلك اعربت سبينة علييفا عن قلقها من مخاطر ناتجة عن عدم تسليم خرائط الحقول والمناطق الملغومة من قبل ارمينيا في الاراضي الاذربيجانية التي تم تحريرها مؤخرا من قبضة الاحتلال الارميني.

من جانبه نقل زهدو ارسلان تهانيه الى اذربيجان بمناسبة الانتصار في الحرب الوطنية مشيدا بمستوى العلاقات الرفيعة بين البلدين.

تحدث شرف مالكوج موكل حقوق الانسان في تركيا في اللقاء عن لقائه مع الرئيس الاذربيجاني اثناء زيارته الاخيرة الى اذربيجان وبعثة تقصي الحقائق في كنجه. قال انه اعد تقريرا حول نتائج هذا النشاط وقدمه الى زهدو ارسلان وارسل التقرير الى 114 سفارة وبعثة دبلوماسية في تركيا و167 موكل حقوق الانسان ومؤسسة موكل حقوق الانسان ومنظمات دولية لحقوق الانسان وغيرها.

في ختام اللقاء جرى تبادل الآراء حول موضوع حماية حقوق الانسان.