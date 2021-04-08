انعقاد اجتماع فريق العمل لتحضير وتنظيم الألعاب الاولى لرابطة الدول المستقلة

باكو، 8 أبريل (أذرتاج).

سيتنافس مشاركو الألعاب الرياضية الاولى لبلدان رابطة الدول المستقلة المزمع تنظيمها في كازان في الفترة ما بين 4-11 سبتمبر عام 2021 على 193 ميدالية في 16 نوعا للالعاب الرياضية.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات قيلت في اجتماع فريق العمل.

شارك في الاجتماع ممثلو كل من اذربيجان وارمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغزستان ومولدوفا وروسيا واوزبكستان واللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة.

تأسست ألعاب رابطة الدول المستقلة في اكتوبر عام 2019 بقرار من مجلس رؤساء الحكومات في الرابطة.

يخطط تنظيم الألعاب بالتناوب في إحدى بلدان الرابطة في كل عامين. يمكن مشاركة فرق من بلدان الرابطة والدول الاخرى.

يتوقع مشاركة حوالي 3 آلاف رياضي (حتى 23 عاما من العمر) في الألعاب الاولى للرابطة. ستعمل 12 ملعبا وصرحا رياضيا لتنظيم الألعاب. شعار الألعاب طائر "العنقاء" وتميمة "ببر".