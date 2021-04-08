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    أذربيجان تشارك في معرض "برودإكسبو 2021" للأغذية في موسكو

    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٢١]

    باكو، 8 أبريل (أذرتاج).

    ستشارك أذربيجان في معرض "برود إكسبو 2021" المزمع تنظيمه في مركز المعارض بموسكو في الفترة ما بين 12-16 أبريل.

    ستشارك في المعرض 1548 شركة من 42 بلدا. ستقدم 250 شركة من 34 مناطق ادارية في روسيا معارض اقليمية على هامش المعرض.

    تعرض في المعرض في 30 صالة مخصصة انواع مختلفة من الاغذية والمشروبات والاغذية للرياضيين والطبيعية وغيرها.

     

    AZERTAG.AZ : أذربيجان تشارك في معرض "برودإكسبو 2021" للأغذية في موسكو
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