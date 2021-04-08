دبلوماسي من جيبوتي: رأينا آثار التدمير الكامل لمدينة آغدام اثناء زيارتنا اليها

باكو، 8 أبريل (أذرتاج).

شاهدنا مقياس التدمير الشامل لمدينة آغدام اثناء زيارتنا اليها. وفي كنجه، رأينا بأم اعيننا مقياس الخسائر التي لحقت بهذه المدينة نتيجة تعرضها للقصف الصاروخي. سنواصل في منظمة التعاون الاسلامي دعمنا لدولة اذربيجان لإعادة الحياة الكاملة في المناطق المحررة من الاحتلال.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها سفير جيبوتي في المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي ضياء الدين بامخرمة في حديثه في مؤتمر صحفي عقد حول نتائج زيارة الوفد الى المناطق الاذربيجانية المحررة.

وقال: "كما نعلم ان الاسلام دين السلام. لذا علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإحلال السلام في العالم. نعلن مرة اخرى اننا الى جانب السلام والمصالحة في العالم."