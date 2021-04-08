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    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي سفير تركيا في اذربيجان

    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٥‎٦]

    باكو، 8 أبريل (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 7 ابريل السفير المفوض وفوق العادة لتركيا إركان أوزورال بمناسبة انتهاء مدة نشاطه الدبلوماسي في اذربيجان.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بايراموف اشاد بدور السفير إركان اوزورال في تطوير العلاقات القائمة باعلى مستوى بين اذربيجان وتركيا واعرب عن شكره له.

    قال الوزير جيهون بايراموف ان العلاقات الرفيعة جدا بين البلدين تقع على عاتق السفيرين مسئولية كبيرة. اضاف الوزير ان السفير اوزورال اضطلع بنجاح بهذه المهمة وعمل بنجاح في منصب سفير تركيا الشقيقة.

    قال السفير انه يفتخر بعمله في منصب سفير لبلده في الفترة المهمة للغاية لاذربيجان. واعرب عن شكره على الاهتمام الرفيع والتعاون اثناء فترة نشاطه الدبلوماسي. أشار السفير بامتنان الى إلغاء طلب الفيزا للزيارات بين البلدين والسماح للمواطنين بزيارة البلدين ببطاقة الهوية.

    ابدى الوزير جيهون بايراموف ان السفير سيضطلع بوظيفته الجديدة. تمنى للسفير دوام النجاحات.

     

    AZERTAG.AZ : وزير الخارجية يلتقي سفير تركيا في اذربيجان
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    وزير الخارجية يلتقي سفير تركيا في اذربيجان وزير الخارجية يلتقي سفير تركيا في اذربيجان