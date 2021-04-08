لاول مرة في اذربيجان: مهرجان رقمي للمرأة

باكو، 8 ابريل (أذرتاج).

سينظم "المهرجان الرقمي للمرأة" عبر شبكة الانترنت في الفترة ما بين 6-8 مايو ، ذلك لاول مرة في اذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج ان السيدات سيستمعن في المهرجان الى كلمات خبراء مهنيين معروفين في مواضيع الصحة والجمال والمطبخ وغيرها من المواضيع، فضلا عن تدريبات اليوغا واللياقة البدنية وزومبا.

اضافة إلى ذلك، ستباع عبر الانترنت منتجات من العلامات التجارية الشهيرة والاعمال اليدوية، كذلك ستتمتع السيدات بالاستماع الى اغاني المطربات المعروفات.

سيقام المهرجان عبر موقع “qadinfest.az” في الفترة ما بين 6-8 مايو.