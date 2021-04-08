  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    لاول مرة في اذربيجان: مهرجان رقمي للمرأة

    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٠٤]

    باكو، 8 ابريل (أذرتاج).

    سينظم "المهرجان الرقمي للمرأة" عبر شبكة الانترنت في الفترة ما بين 6-8 مايو ، ذلك لاول مرة في اذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج ان السيدات سيستمعن في المهرجان الى كلمات خبراء مهنيين معروفين في مواضيع الصحة والجمال والمطبخ وغيرها من المواضيع، فضلا عن تدريبات اليوغا واللياقة البدنية وزومبا.

    اضافة إلى ذلك، ستباع عبر الانترنت منتجات من العلامات التجارية الشهيرة والاعمال اليدوية، كذلك ستتمتع السيدات بالاستماع الى اغاني المطربات المعروفات.

    سيقام المهرجان عبر موقع “qadinfest.az” في الفترة ما بين 6-8 مايو.

    AZERTAG.AZ : لاول مرة في اذربيجان: مهرجان رقمي للمرأة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٢٣]
    أذركوسموس تصدر خدمات الاتصالات الفضائية بقيمة 8.5 مليون دولار
    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٠١]
    إنفاق 16.8 مليون مانات من رأس المال الثابت على المعلومات والاتصالات
    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [١١:٣٩]
    انخفاض تكلفة خدمات المعلومات والاتصالات
    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٠:٠٧]
    تعاون بين تكنوبارك اسطنبول التركي ووكالة الابتكار الأذربيجانية
    لاول مرة في اذربيجان: مهرجان رقمي للمرأة