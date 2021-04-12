وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أشاغي رفدنلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢١ [١٧:١٥]
باكو، 12 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية أشاغي رفدنلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1618121065250742167.mp4
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