تركيا قد تشدد القيود بسبب كوفيد- 19 في شهر رمضان المبارك

اسطنبول، 12 أبريل، أذرتاج

من المتوقع تشديد قيود بسبب جائحة COVID-19 في تركيا نظراً لبداية شهر رمضان المبارك.

أفاد مراسل أذرتاج أنه مع حلول شهر رمضان، سيغطي القيود المتعلقة بعطلة نهاية الأسبوع المطبق في 58 مقاطعة تركية البلاد بأكملها. سيتم تطبيق قيود "للبقاء في المنزل" في البلد كل يوم من أيام الأسبوع من الساعة 21:00 مساءً حتى الساعة 05:00 صباحاً خلال شهر رمضان المبارك. بالإضافة إلى ذلك، ستحظر إقامة المناسبات العامة في البلاد، بما في ذلك حفلات الإمساك والإفطار المشتركين وستقوم المقاهي والمطاعم بخدمة العملاء على شكل خدمات حزمة. سيتم إغلاق منافذ الطعام، بما في ذلك المخابز قبل الإفطار بساعة.

ستعمل وسائل المواصلات العامة بشكل مكثف لمنع الازدحام في البلاد في المساء.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع تشديد الحظر أكثر بعد اجتماع المجلس العلمي بشأن كوفيد -19 التابع لوزارة الصحة المقرر عقده اليوم.

ويأمل الخبراء في البلاد أنه في حالة تشديد الحظر في شهر رمضان المبارك وزيادة عملية التطعيم، سيتم تحقيق نتائج مهمة في مكافحة المرض.