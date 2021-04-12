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    سياسة


    مندوب نخجوان الدائم في باكو يستقبل سفير فرنسا

    ١٢.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٤]

    باكو، 12 أبريل، أذرتاج

    استقبل مندوب جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي الدائم في باكو بختيار عسكروف سفير فرنسا في أذربيجان زاكاري غروس.

    أفادت أذرتاج عن بيان المندوبية الدائمة أن اللقاء ارتكز على بحث العلاقات بين البلدين والاوضاع الجديدة المتكونة في المنطقة عقب الحرب الوطنية الـ44 يوما وافتتاح ممر زنكزور والعلاقات مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي في كثير من المجالات خاصة علم الاثار والسياحة والاقتصاد والزراعة والتعليم والثقافة والزيارات الرسمية وغيرها.

     

     

    AZERTAG.AZ : مندوب نخجوان الدائم في باكو يستقبل سفير فرنسا
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