وفد مجلس الشيوخ الايطالي يزور المجلس الوطني

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

استقبل اعضاء اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية والشؤون البرلمانية وفريق العمل للعلاقات البرلمانية مع ايطاليا لدى المجلس الوطني 12 ابريل اليوم رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والهجرة لدى مجلس الشيوخ الايطالي فيتو بتروجيلي مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن الطرفين اكدا على اهمية الزيارات المتبادلة لمسؤولي كلتا الدولتين في تطوير الشراكة الأذربيجانية الايطالية. وقيل إن أذربيجان تولي اولوية كبيرة حاليا لاعادة بناء وتأهيل الاراضي المحررة من الاحتلال وترحب بمشاركة ايطاليا في هذه العملية.

وابلغ الجانب الايطالي انهم مهتمون بتوسيع العلاقات والتعاون في مختلف المجالات خاصة السياحة والتجارة والفنون الجميلة والزراعة والثقافة مشيرين الى وجود فرص كبيرة للتعاون فيها.

كما بحث الطرفان آفاق تطوير التعاون بما يوافق مع مصالح الشعبين والدولتين.