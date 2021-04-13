بحث العلاقات البرلمانية الأذربيجانية النمساوية وفرص تعاون لها

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

عقد لقاء عبر الاتصال المرئي بين فريق العمل للعلاقات البرلمانية الأذربيجانية النمساوية لدى المجلس الوطني وفريق الصداقة البرلماني النمساوية القوقازية الجنوبية 12 ابريل اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الاقتصادية والصناعة وريادة العمل رئيس فريق العمل للعلاقات البرلمانية مع النمسا طاهر مير كيشيلي تحدث عن دينامية ايجابية لتطور العلاقات بين البلدين وامكاناتها الموجودة وآفاقها. واشار الى تكوين أذربيجان حقائق جديدة في المنطقة بتحرير اراضيها من الاحتلال الأرميني خلال الحرب الوطنية الـ44 يوما منوها الى امكانات تعاون.

واهتمت رئيسة فريق العمل البرلماني لشؤون جنوب القوقاز لدى البرلمان النمساوي السيدة قودرون كوقلير واعضاء الفريق بالظروف المتكونة في المنطقة بعد الحرب ومصير اللاجئين ومسائل حماية الآثار التاريخية والدينية وكذلك مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان والتعليم فترة الجائحة وسير عملية التطعيم.

وقدم الجانب الأذربيجاني معلومات مفصلة حول المسائل التي همت النواب النمساويين.