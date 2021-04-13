رئيس ادارة مسلمي القوقاز يستقبل سفير افغانستان

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس ادارة مسلمي القوقاز شيخ الاسلام الله شكور باشازاده 12 ابريل سفير أفغانستان في أذربيجان أمان الله جيهون.

أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن باشازاده اشار بامتنان الى تطور علاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وافغانستان بما يوافق مع مصالح الدولتين والشعبين. واعرب عن ثقته في اسهام السفير الأفغاني الجديد في مزيد من تعميق هذه العلاقات.

واشاد رئيس الدارة بدعم دولة افغانستان المعنوي والتضامن الاخوي لاذربيجان فترة الحرب الوطنية مستلفتا الى اهمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية الاخلاقية بين أذربيجان وأفغانستان مع وجوب مواصلة تطويرها.

رفع السفير أمان الله جيهون شكره على فرصة الالتقاء بالزعيم الديني المؤثر للقوقاز وأذربيجان ناقلا تحيات وزير الحج والارشاد والأوقاف الأفغاني محمد قاسم حليمي الى باشازاده.

وذكر باشازاده بامتنان مشاركة مسؤولي الدين الافغان عن كثب دائما في الفعاليات الدولية المنظمة من جانب ادارة مسلمي القوقاز مؤكدا أن هذا التعاون مستمر حاليا عبر الاتصال المرئي والانترنت وعبر عن أمله في مواصلة اللقاءات المباشرة بعد انتهاء الجائحة.

وتذكر الجانبان في اللقاء دورا خاصا لباشازاده الذي يتولى منذ اكثر من 40 عاما منصب شيخ الاسلام في تكون واقامة العلاقات الدينية الاخلاقية مع افغانستان منذ الحقبة السوفييتية.

واعرب السفير عن امتنانه من تشرفه بتمثيله بلاده في أذربيجان في فترة تتطور بفضل جهود الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فيها العلاقات الدولية والاخوية بين أذربيجان وافغانستان اللتين تربطهما عرى تاريخية منوها الى أن تطوير العلاقات الدينية الاخلاقية ضمن التضامن الاسلامي بين البلدين يعد من الاولويات. ورفع شيخ السلام باشازاده شكره للسفير على جهوده في هذا المجال.

وسأل باشازاده الله عز وجل أن يأتي شهر رمضان المستهل بانجازات جديدة الى أذربيجان وأفغانستان دولة وشعبا.