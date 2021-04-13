قره باغ أغدام يتغلب على سومغايت برباعية الزبير المغربي سجل هدفين

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

تغلب نادي قره باغ أغدام على سومغايت ضيفه بأربعة أهداف مقابل واحد في الجولة الثانية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 88 المنظمة على ملعب أذرسون أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم جباروف دون حضور جماهير.

وسجل اهداف صاحب الارض الزبير د45+1 ود71 وخواجه نيازوف د47 مرماه واوزوبيج د79 فيما جاء هدف الضيف من طرف قرباني د60.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض ولاعبين ومسؤولا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

بهذه النتيجة عزز قره باغ موقفه في صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة فيما استقر سومغايت بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة.