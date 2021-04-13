زيرة يتعادل مع كشلة سلبيا

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

تعادل زيرة باكو مع كشلة باكو سلبيا في الجولة الثانية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 87 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي بالعاصمة باكو قادها الحكم أحمدوف دون حضور جماهير.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم.

ولم يضف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الاولى فيما اضاف دقيقتين الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل ظل الناديان بموقفعهما حيث زيرة ثالثا برصيد 32 نقطة وكشلة ثامنا اخيرا برصيد 19 نقطة.