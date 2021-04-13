صباح يتعادل مع صبائل سلبيا

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

تعادل صباح باكو مع صبائل باكو سلبيا في الجولة الثانية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 86 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم أومودلو دون حضور جماهير.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء د90+2.

واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

واستقر الفريقان بموقعهما بهذا التعادل حيث صباح سابعا وصبائل سادسا ولهما نفس القدر من النقاط 20 نقطة.