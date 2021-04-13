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    نفطجي باكو ينزع التعادل في غابالا

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٢٨]

    غابالا، 12 أبريل، أذرتاج

    نزع نفطجي باكو التعادل في مباراة حل ضيفا على غابالا بهدفين لكل واحد منهما في الجولة الثانية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 85 المنظمة على ملعب غابالا المركزي قادها الحكم أقايف دون حضور جماهير.

    وسجل هدفي صاحب الارض جيمس د54 ويورجين د67 ورد عليهما مير عبد الله د62 وأمين د71 من ركلة الجزاء.

    وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة وخرق قواعد اللعب خرقا مستمرا.

    واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبعد هذا التعادل ما زال نفطجي وصيفا برصيد 43 نقطة فيما يحتل غابالا المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

     

    AZERTAG.AZ :نفطجي باكو ينزع التعادل في غابالا
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