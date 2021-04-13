79 في المائة من الناخبين يصوتون لصالح المسائل المطروحة للاستفتاء العام في قيرغيزستان

بيشكك، 13 أبريل، أذرتاج

صوت مليون و59 الفا و476 ناخب لصالح المسائل المطروحة في الاستفتاء العام قصد ادراج تعديلات في الدستور القيرغيزي وذلك يعني 24ر79 في المائة منهم.

أفادت أذرتاج أن رئيسة لجنة الانتخابات المركزية القيرغيزية نورجان شايلدا بيكوفا عقدت مؤتمرا صحفيا موجزا اليوم في بيشكك قالت فيه إن حزمة المسائل المطروحة في الاستفتاء العام لادراج التعديلات والعلاوات في القانون الاساسي كانت تتضمن مسائل تحديد المعايير الاساسية لتوسيع صلاحيات الرئيس وخفض عدد المقاعد لدى "جوقوركو كينيش" البرلمان القيرغيزي من 120 مقعد الى 90 مقعدا.

واوضحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية القيرغيزية أن التشريع الانتخابي ينص على ضرورة اعلان نتائج نهائية للتصويت خلال مدة اقصاها 35 يوما.

كنكرلي مراسل اذرتاج