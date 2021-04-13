باكو، 13 أبريل (أذرتاج) يحضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 13 أبريل مؤتمرا في موضوع "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" في جامعة آدا ADA. افادت وكالة أذرتاج ان السفير حافظ باشايف رئيس جامعة آدا افتتح المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلو مراكز الفكر الرئيسية العالمية. ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في المؤتمر. ثم استمع المشاركون الى شروح والاجوبة على الاسئلة. يتم بث المؤتمر مباشرا في صفحة "فيسبوك" للرئيس الاذربيجاني وقناة "اليوتيوب": (https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev) (https://www.youtube.com/presidentaz)

AZERTAG.AZ : الرئيس الاذربيجاني يشارك في مؤتمر "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" في جامعة ADA

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