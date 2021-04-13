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    عسكري أمريكي من أصل اذربيجاني بين المرشحين للإرسال الى القمر

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٤٣]

    باكو، 13 أبريل (أذرتاج).

    ضابط السلاح الجوي للولايات المتحدة الامريكية علي اكبر (Allen) ترلان اوغلو ميرقديروف الاذربيجاني الاصل من بين المرشحين للإرسال في بعثة الى القمر.

    أفاد مراسل أذرتاج ان ميرقديروف ولد في باكو وعمره 42 عاما وتخرج في مدرسة رقم 45 في العاصمة وهاجر مع اسرته الى الولايات المتحدة الامريكية عام 1991. هو خريج جامعة سان دياغو ودرس اسرار علم ديناميكية الهواء، وخدم في القوات الجوية للولايات المتحدة الامريكية لمدة تزيد عن 10 سنوات.

    تم ترشيحه للبعثة الى المريخ منذ عام 2014 والى القمر منذ عام 2019.

    AZERTAG.AZ :عسكري أمريكي من أصل اذربيجاني بين المرشحين للإرسال الى القمر
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