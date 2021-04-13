  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: اذربيجان خاضت حربا عادلة الى جانب حرب القرن الـ21

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٤٥‎]

    باكو، 13 أبريل (أذرتاج).

    كان تكتيك أرمينيا هو التظاهر بالمشاركة في عملية المحادثات والتراجع منها، كما حصل في محادثات في فرنسا، إن يطلب منها اتخاذ خطوة حاسمة. ورفضت ارمينيا عام 2009 طريق حل كان يقضي بإعادة الاراضي المحيطة بقراباغ الجبلية.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر في موضوع "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" في جامعة آدا ADA.

    قال رئيس الدولة ان اذربيجان خاضت حربا عادلة، ان صح التعبير، الى جانب خوضها حرب القرن الواحد والعشرين: "كان أحد الاوامر التي أعطيتُها العسكريين عند نشوب الحرب، هو السلوك النزيه الاخلاقي في الحرب وعدم إلحاق ضرر بالمواطنين المدنيين. ويدل على هذا عدد القتلى (اقل من 40 قتيلا) بين المدنيين في الجانب الارميني.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: اذربيجان خاضت حربا عادلة الى جانب حرب القرن الـ21
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
    الرئيس الأذربيجاني: باكستان دعمت أذربيجان علانية منذ اليوم الأول للنزاع حتى نهايته
    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
    بسكوف: مسألة العثور على بقايا صاروخ "اسكندر إم" في قراباغ الجبلية رهن المناقشة بين عسكريي روسيا واذربيجان
    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٨]
    ممثلو مراكز الفكر الرئيسية العالمية يتفقدون حديقة الغنائم العسكرية
    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٣٠]
    الرئيس إلهام علييف: رغم الهدنة، لا يزال هناك العديد من الأسئلة العالقة حول التطورات بعد الصراع
    الرئيس إلهام علييف: اذربيجان خاضت حربا عادلة الى جانب حرب القرن الـ21