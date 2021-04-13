الرئيس إلهام علييف: اذربيجان خاضت حربا عادلة الى جانب حرب القرن الـ21

باكو، 13 أبريل (أذرتاج).

كان تكتيك أرمينيا هو التظاهر بالمشاركة في عملية المحادثات والتراجع منها، كما حصل في محادثات في فرنسا، إن يطلب منها اتخاذ خطوة حاسمة. ورفضت ارمينيا عام 2009 طريق حل كان يقضي بإعادة الاراضي المحيطة بقراباغ الجبلية.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر في موضوع "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" في جامعة آدا ADA.

قال رئيس الدولة ان اذربيجان خاضت حربا عادلة، ان صح التعبير، الى جانب خوضها حرب القرن الواحد والعشرين: "كان أحد الاوامر التي أعطيتُها العسكريين عند نشوب الحرب، هو السلوك النزيه الاخلاقي في الحرب وعدم إلحاق ضرر بالمواطنين المدنيين. ويدل على هذا عدد القتلى (اقل من 40 قتيلا) بين المدنيين في الجانب الارميني.