مع تشديد قواعد الحجر الصحي، يبدأ اليوم شهر رمضان في أوزبكستان
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
طشقند، 13 أبريل (اذرتاج)
يبدأ اليوم شهر رمضان المبارك في أوزبكستان مع تشديد قواعد الحجر الصحي.
أفاد مراسل أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لادارة مسلمي أوزبكستان ان البلد لا يطبق قيودا صارمة بسبب قلة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، رغم هذا، فإن المؤمنين مطالبون بالاستفادة من المعقمات عند دخول المساجد والتزام قواعد التباعد الآمن الاجتماعي وارتداء كمامات طبية.
يأتي في البيان ان التطعيم باللقاح متاح في خلال شهر رمضان المبارك إذ أنه لا يعتبر الغذاء.
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