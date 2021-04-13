وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية صاريقيشلاق المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٠٨]
باكو، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية صاريقيشلاق بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16183027474176355130.mp4
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