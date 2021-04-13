الرئيس: كان الأرمن يريدون إبقاء هذه الأراضي تحت الاحتلال ببناء تحصينات ضخمة وخطوط دفاعية فيها

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

أذربيجان ملتزمة دائما لموقفها البناء. كما قلت دائماً في اجتماعاتنا مع زملائنا السابقين ووسطاء مجموعة مينسك، كنا دائماً مهتمين بإيجاد حلول للنزاع. لأننا طرف عانى من النزاع.

تفيد أذرتاج أن الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف عبر عن هذا الرأي في كلمته الملقاة في مؤتمر "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" المنعقد في جامعة ADA.

قال رئيس الجمهورية: "إنني شعرت بأن ارمينيا لا تريد حلاً. يدعون أنهم يريدون ذلك. لكن ما رأيناه بعد تحرير تلك المناطق يدل على أنهم فعلوا كل شيء لمنع تسوية النزاع. لقد فهمنا بوضوح أنهم أرادوا إبقاء هذه الأراضي محتلة بشكل دائم من خلال بناء تلك التحصينات الضخمة وتلك الخطوط الدفاعية بصرف ملايين الدولارات".