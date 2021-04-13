الرئيس: كان النظام الأرميني يحاول إخفاء آثار الدمار والكراهية ضد الأذربيجانيين من عيون الاجانب

باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

كان النظام في ارمينيا يسعى الى إخفاء آثار الدمار والكراهية ضد الاذربيجانيين من عيون الاجانب. لإن هذه الدمار والخراب فعلت بعد الحرب القراباغية الاولى. إذ ان القرى لا يمكن تدميرها إبان الحرب. فعلوا هذا عمدا لطمس آثار التراث الاذربيجاني وهذه الاراضي من ذاكرتنا وتغيير أصل تلك الاراضي.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر في موضوع "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" في جامعة آدا ADA.

اضاف الرئيس اننا نعود الآن الى تلك الاراضي، ونرى بأم أعيينا عواقب الاحتلال الارميني وما ارتكبت ارمينيا ضد اراضينا التاريخية والآثار الدينية.