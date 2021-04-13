إلهام علييف: من المهم أن نفهم أن هذه الذكرى ستبقى معنا

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

لا يمكننا أن ننسى الفظائع التي ارتكبها الجيش الأرمني. لن ننسى أبدا مأساة خوجالي التي ارتكبتها القيادة الأرمينية وضحاياها الأبرياء، وبالتالي من المهم أن نفهم أن هذه الذكرى ستبقى معنا.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر في موضوع "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" في جامعة آدا ADA.

قال الرئيس إن الدمار في المناطق التي حررناها فاق أسوأ التوقعات. لأننا كدنا نعرف ما فعله الأرمن في مناطقنا السكنية. كانت هناك بعض مقاطع الفيديو وبعض المعلومات من بعض الممثلين الدوليين الذين يمكنهم زيارة تلك المناطق من وقت لآخر. بالمناسبة، ربما تعلم أن الأجانب الذين زاروا قره باغ الجبلية بشكل غير قانوني قد حُرموا من الحق في زيارة الأراضي التي قمتم بزيارتها. لم يتمكنوا من زيارة أغدام وفضولي ومناطق أخرى حول الإقليم الإداري السابق لقره باغ الجبلية.