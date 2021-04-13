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    إلهام علييف: ننتظر من مجموعة منسك اقتراحات لتعزيز الحياة الآمنة في المنطقة

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٥‎١]

    باكو، 13 أبريل (أذرتاج).

    ننتظر ان تقدم مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبي اقتراحاتها لتعزيز الحياة الآمنة في المنطقة. اعتقد ان هناك مرافق قد تلعب المجموعة دورا في التأثير على الوضع ما بعد النزاع، ليس كمجموعة تساعد لتسوية النزاع، إذ ان النزاع قد حل.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر في موضوع "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" في جامعة آدا ADA.

    اضاف الرئيس الأذربيجاني انه فيما يتعلق باتفاقية سلام مع ارمينيا، إن تريد النظر في هذا الطريق، فقد تنشأ في هذه الحالة مجالات عمل للجهات الدولية، منها مجالات تطبيق الحدود وترسيمها والنشاط المشترك. آمل في ان يأتي ممثلو مجموعة منسك الى اذربيجان بعدد من الاقتراحات وسندرس هذه الاقتراحات بدقة.

     

    AZERTAG.AZ :إلهام علييف: ننتظر من مجموعة منسك اقتراحات لتعزيز الحياة الآمنة في المنطقة
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