صندوق النقد الدولي يخصص 111 مليون دولار لجورجيا
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٠١]
تبيليسي، 13 أبريل (أذرتاج).
خصص صندوق النقد الدولي حوالي 111 مليون دولار لجورجيا.
أفاد مراسل أذرتاج من تبيليسي ان هذا جاء في بيان للبنك الوطني الجورجي.
قيل ان هذه الاموال ستوجه لإعادة بناء الاقتصاد في جورجيا.
حسب معلومات واردة من البنك، انخفض حجم الاقتصاد الجورجي بنسبة 6.2 بالمائة في العام الماضي بسبب الجائحة.
من المتوقع ان يبدأ إنعاش الاقتصاد ابتداء من الربع الثاني لهذا العام.
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