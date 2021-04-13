الرئيس إلهام علييف: رغم الهدنة، لا يزال هناك العديد من الأسئلة العالقة حول التطورات بعد الصراع

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

أولاً، أود أن أشكر جامعة ADA والسيد حافظ باشايف على تنظيم مثل هذا الحدث. يسعدني أن الجامعة أقامت علاقات دولية واسعة النطاق في وقت قصير. كما أشكر المشاركين في الحدث. لذلك وقد تغير الوضع بعد الحرب. على الرغم من وقف إطلاق النار، لا تزال هناك أسئلة كثيرة عالقة حول التطورات بعد الصراع.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر في موضوع "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" في جامعة آدا ADA.

وأشار الرئيس إلى "أننا نرى تضامن وتطلعات الشعب الأذربيجاني الذي عانى من احتلال أرمينيا لمدة ثلاثين عاماً. قبل أن نتحدث عن مرحلة ما بعد الصراع ، علينا أن نفهم أن هذه الأراضي كانت تحت الاحتلال منذ ثلاثين عاماً. لا يمكننا أن نمحي ذكرياتنا وأن ننسى فقدان الناس أفراد عائلاتهم من ذاكرتهم ونمحي في ذاكرتهم حرمان من لهم حق أساسي في العيش في تلك المناطق من هذا الحق.