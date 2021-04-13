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    الإيسيسكو تطلق الدورة الثانية من "نفحات رمضانية" و"ومضات فكرية"

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٤٥‎]

    باكو، 13 أبريل (اذرتاج)

    بمناسـبة حلول شـهر رمضان المبارك، تطلق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسـكو) الـدورة الثانيـة مـن "نفحـات رمضانيـة" و"ومضات فكريـة"، وهي عبارة عـن مقاطـع فيديو يتحدث فيها كوكبة مـن الشـخصيات الفكريـة والثقافيـة والدينيــة البــارزة، وســيتم بث هذه المقاطع عبر موقــع الإيسيســكو الإلكتروني ومختلــف المنصـات وصفحات وحسابات التواصـل الاجتماعـي الخاصة بالمنظمة، بداية من يوم غد الأربعاء (14 أبريل 2021).

    وتهــدف الإيسيســكو مــن خــلال هــذه المبــادرة إلــى توجيــه رســائل مركــزة وهادفــة تُبرز الــدور الجوهــري الــذي يلعبــه كل مــن النســاء والرجــال فــي إصلاح المجتمــع وترسيخ القيم الدينية المبنية على السلم والتسامح والتعايش بين المجتمعات.

    كما ترنو المنظمة إلى مناقشة أهم القضايا والأفكار الجديدة، التي تثري الحيـاة الثقافيـة، وتسهم في تجديد مجالات الفكر والثقافة والآداب والعلوم، وتعمل على تعزيز قيم السلام ونشر المعرفة، وتسهيل التواصل بين الشخصيات الدينية والثقافية والفكرية المرموقة والجمهور العريض، لدعم التبادل الروحي والفكري.

    AZERTAG.AZ :الإيسيسكو تطلق الدورة الثانية من "نفحات رمضانية" و"ومضات فكرية"
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