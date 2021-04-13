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    سياسة


    ممثلو مراكز الفكر الرئيسية العالمية يتفقدون حديقة الغنائم العسكرية

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٨]

    باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

    قام ممثلو مراكز الفكر الرئيسية العالمية المشاركين في المؤتمر الدولي في جامعة آدا بزيارة تفقدية الى حديقة الغنائم العسكرية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان أعضاء الوفد رافقهم حكمت حاجييف مدير قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي مساعد الرئيس الاذربيجاني.

    قدمت للضيوف معلومات عن معروضات الحديقة من الغنائم العسكرية ومن الادلة التي تثبت جرائم حرب ارتكبتها ارمينيا.

    AZERTAG.AZ :ممثلو مراكز الفكر الرئيسية العالمية يتفقدون حديقة الغنائم العسكرية
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