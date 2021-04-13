بسكوف: مسألة العثور على بقايا صاروخ "اسكندر إم" في قراباغ الجبلية رهن المناقشة بين عسكريي روسيا واذربيجان

موسكو، 13 أبريل (أذرتاج)

إن مسألة العثور على بقايا صاروخ "إسكندر إم" في قراباغ الجبلية رهن المناقشة في جو من الحوار بين عسكريي روسيا واذربيجان.

افادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف في حديثه مع الصحفيين.

قال بسكوف ان العسكريين يجرون حوارا نشطا، في عملية الحوار هذه تناقش كل المسائل ذات الصلة.