الرئيس الأذربيجاني: باكستان دعمت أذربيجان علانية منذ اليوم الأول للنزاع حتى نهايته

باكو، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أنا ممتن لباكستان. إنني ممتن لشعب باكستان على دعمه المستمر خلال الحرب. لقد دعمت باكستان لأذربيجان علانية منذ الأيام الأولى للصراع حتى الأيام الأخيرة منه.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر في موضوع "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" في جامعة آدا.

وأشار الرئيس إلى أن باكستان هي واحدة من الدول القليلة العدد التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا بسبب عدوانها وسياستها العدوانية. هذه علامة حقيقية على الأخوة بيننا. "كما تعلمون ان العلمين التركي والباكستاني علقا في أماكن كثيرة في مدننا خلال الحرب. وجاء من قلوب الناس".