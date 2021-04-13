تطعيم 34 الفا و976 شخص في أذربيجان

باكو، 13 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 34976 شخص تم تطعيمهم في 13 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و212 الف و163 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 787 ألف و66 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 425 ألف و97.