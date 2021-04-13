أذربيجان: تسجيل 2457 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2002 حالة شفاء ووفاة 34 شخصا

باكو، 13 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2457 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 2002 مصاب هذا المرض وتوفي 34 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 289 ألف و601 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 253 ألف و762 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3978 مريض ويستمر علاج 31861 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و40 ألفا و386 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 14254 فحص طبي.

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