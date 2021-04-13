  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 2457 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2002 حالة شفاء ووفاة 34 شخصا

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٠٩]

    باكو، 13 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 2457 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 2002 مصاب هذا المرض وتوفي 34 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 289 ألف و601 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 253 ألف و762 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3978 مريض ويستمر علاج 31861 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و40 ألفا و386 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 14254 فحص طبي.

    Android üçün Outlook əldə et

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 2457 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2002 حالة شفاء ووفاة 34 شخصا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
    تطعيم 34 الفا و976 شخص في أذربيجان
    ١٢.٠٤.٢٠٢١ [١٨:١٦]
    تطعيم مليون و177 الف و187 شخص في أذربيجان
    ١٢.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
    أذربيجان: تسجيل 1151 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1052 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا
    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤١]
    تطعيم 41 ألفا و827 شخص في أذربيجان في 9 أبريل
    أذربيجان: تسجيل 2457 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2002 حالة شفاء ووفاة 34 شخصا