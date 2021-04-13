رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الاقليمي لشركة بي بي

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف 13 ابريل اليوم الرئيس الاقليمي لشؤون أذربيجان وجورجيا وتركيا لدى شركة بي بي غاري جونز.

أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن اللقاء ارتكز على بحث الوضع الحالي للتعاون القائم بين أذربيجان وشركة بي بي وآفاق تطويرها.