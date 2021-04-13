  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الاقليمي لشركة بي بي

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢٥‎]

    باكو، 13 أبريل، أذرتاج

    استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف 13 ابريل اليوم الرئيس الاقليمي لشؤون أذربيجان وجورجيا وتركيا لدى شركة بي بي غاري جونز.

    أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن اللقاء ارتكز على بحث الوضع الحالي للتعاون القائم بين أذربيجان وشركة بي بي وآفاق تطويرها.

     

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الاقليمي لشركة بي بي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٤]
    هستيريا خارجية أرمينيا تدل على عدم حدود محاولات تشويه سمعة أذربيجان
    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف: نريد أن يعرف الشباب أن زنكزور هي أرض تاريخية لأذربيجان
    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٩]
    الرئيس إلهام علييف: إنشاؤنا تعاونا في المنطقة نجاح دولي
    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٧]
    الرئيس إلهام علييف: إطلاق أرمينيا صاروخ "إسكندر" هي جريمة حرب
    رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الاقليمي لشركة بي بي