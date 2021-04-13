وزير الخارجية يستقبل سفير رومانيا

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية جيهون بايراموف 13 ابريل اليوم سفير رومانيا في البلد دان يانجو بمناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن اللقاء شهد التعبير عن الرضا عن مستوى التطور الرفعية للعلاقات السياسية الثنائية التي تعتمد على الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان ورومانيا.

واشار الطرفان الى وجود فرص سانحة من اجل المزيد من تطوير التعاون في مختلف المجالات ومن ضمنها مجالا الطاقة والنقل. وتم التعبير عن الثقة في مواصلة التعاون الشامل بنجاح بعد رفع الحدود والقيود الخاصة بالجائحة.

واكد الوزير بايراموف أن تطوير العلاقات مع رومانيا كونه بلدا اوروبا أول وقع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع أذربيجان مسألة من المسائل الاولوية بالنسبة للبلد.

ورفع السفير يانجو شكره على الدعم لتنفيذ ناجح لعمله الدبلوماسي. وتذكر السفير عددا من الاحداث التاريخية الحادثة في البلد خلال مدة نشاطه في أذربيجان منوها الى حلول فترة تاريخية جديدة بالنسبة لاذربيجان حاليا وانفتاح فرص جديدة لجميع المنطقة في هذا السياق.

ورفع الوزير امتنانه للسفير على نشاطه الناجح في البلد متمنيا له نجاحا في فعالياته الدبلوماسية اللاحقة.