الرئيس إلهام علييف: التعاون الأذربيجاني الإيطالي مختبر خلال النزاع وبعده

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن ايطاليا صديقنا وشريكنا المقرب. وما ازال اتذكر زيارتي ايطاليا فبراير العام الماضي. كما تعرفون كانت زيارتي استمرارا لحوارنا الاستراتيجي بعد زيارة الرئيس ماتاريلا أذربيجان. وقعنا على وثيقة ثانية حول الشراكة الاستراتيجية.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر باسم "نظرة جديدة الى جنوب القوقاز: التنمية والتعاون فيما بعد النزاع" منظم لدى جامعة أدا اننا ممتنون لإيطاليا شاكرين على تعبيرها عن آراء غير سهلة وموقف صحيح وعادل من حل النزاع في بيئة اسرة الاتحاد الاوروبي التي سادت عليها مواقف متساوية من ضحية الاحتلال والقوى المحتلة وكانت دعاة ومؤيدو أرمينيا قوية فيها دائما. وبذلك هذه علامة مهمة جدا لتعاوننا.

واكد الرئيس إلهام علييف أن علاقاتنا السياسية في المستوى الرفيعة ونواصل تعاوننا المتين وقد اختبر هذا التعاون خلال النزاع وبعده. ومنذ اول ايام خططنا لاعادة البناء والتأهيل دعونا شركات ايطالية وقد نفذت مشاريع كبيرة في مجالات البتروكيماويات والتكرير والانشاء والهندسة المعمارية وكما قلت سابقا ندعو شركات للبلاد الصديقة لنا بعد الحرب.